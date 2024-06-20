В 2025 году в Рязанской области прожиточный минимум вырастет на 2 000₽

Для трудоспособного населения он составит 17 тысяч 202₽.

В Рязанской области увеличат прожиточный минимум в 2025 году на две тысячи рублей на душу населения. Соответствующий проект постановления правительства региона опубликован на сайте ведомства.

Согласно документации, для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличится с 14 тысяч 991 рубля до 17 тысяч 202 рублей, для пенсионеров — с 11 тысяч 828 до 13 тысяч 573 рублей, а для детей — с 13 тысяч 747 до 15 тысяч 309 рублей. Кроме того, прожиточный минимум на душу населения в Рязанской области в 2025 году станет 15 тысяч 782 рубля.

На данный момент прожиточный минимум на душу населения в регионе составляет 13 тысяч 753 рубля. Ранее правительство РФ установило размер прожиточного минимума в 2025 году.