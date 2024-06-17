Правительство установило размер прожиточного минимума в 2025 году

Отмечается, что для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль.

Правительство установило размер прожиточного минимума в 2025 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В 2025 году прожиточный минимум составит 17,7 тысяч рублей. Постановление подписал премьер Мишустин.

Отмечается, что для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль.