Росприроднадзор через суд потребовал от рязанского предприятия «Окское» 96 млн
Согласно документации, Росприроднадзор подал иск к предприятию о взыскании вреда на сумму 96 миллионов 756 тысяч 897 рублей.
Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск к АО «Окское» Рязанской области. Соответствующую информацию разместили в картотеке Арбитражного суда.
Согласно документации, Росприроднадзор подал иск к предприятию о взыскании вреда на сумму 96 миллионов 756 тысяч 897 рублей.
Суд принял заявление. Возбуждено производство по делу.
Предварительное судебное заседание назначили на 12 августа 2024 года.