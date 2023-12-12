Родители Логунова уменьшили сумму компенсации по делу о защите чести и достоинства

Родители Логунова уменьшили сумму иска с 10 миллионов до 1,5 миллиона рублей.

Родители Логунова запросили меньшую сумму компенсации со сватьи по делу о защите чести, достоинства и репутации. Об этом РЗН. инфо сообщила представитель Наталии Кошелевой Екатерина Шумякина.

По словам Шумякиной, в понедельник, 11 декабря, прошло заседание в Луховицком суде, на котором родители Логунова уменьшили сумму иска с 10 миллионов до 1,5 миллиона рублей.

Напомним, в начале ноября родители Логунова подали иск в Луховицкий суд о защите чести и достоинства к Наталии Кошелевой.