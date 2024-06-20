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На проекты для охраны церквей в Шиловском районе выделили 4,2 миллиона
Информация появилась на сайте госзакупок.

На проекты для охраны церквей и памятника дважды Героя Соцтруда Прасковье Ковровой в Шиловском районе выделили четыре миллиона 250 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик должен будет определить границы зон охраны объектов культурного наследия, чтобы «обеспечить сохранность объектов в их исторической среде». Для этого он проведет архивные, ландшафтные и другие исследования. После создаст карту, которая должна будет пройти госэкспертизу.

Кроме того, подрядчик должен будет предложить меры для сохранения и восстановления историческо-градостроительной среды вокруг объектов.

В список вошли четыре церкви, объекты культурного наследия регзначения. Среди них Спасская церковь 19 века в поселке Шилово, Троицкая церковь 18 века постройки в селе Заполье, Церковь Иоанна Богослова первой половины 19 века в селе Тимошкино и Никольская церковь 1786 года постройки в поселке Юшта. Также создадут проект для памятника «Бюст дважды Герою Социалистического Труда П.Н. Ковровой» в Юште.

Заказчик — госинспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области. Работы выполнят до 10 октября 2024 года.

Фото с сайта «Памятники архитектуры Рязанской области«

Напомним, на подобные проекты церквей Пронского района выделяли шесть миллионов.