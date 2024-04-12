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Шесть миллионов выделили на проекты для церквей в Пронском районе
Документы подготовят до 30 августа.

Пять миллионов 950 тысяч выделили на разработку проектов для реставрации семи церквей в Пронском районе. Все строения — памятники культурного наследия регионального значения.

Согласно документации на сайте госзакупок, проекты подготовят для следующих церквей:

«Церковь Успения», 1782 года постройки в селе Панкино;

«Архангельская церковь», 1816 года в Пронске, на улице Нижне-Архангельская;

«Константиновская церковь», памятник 1712 года в селе Большое село;

«Богородице-Рождественская церковь», 1747 года постройки в селе Воскресенка;

«Воздвиженская церковь», 1818 года в селе Елшино;

«Покровская церковь», 1741 года постройки в селе Береговая Погореловка;

«Никольская церковь», 1765 года в деревне Гниломедово;

Заказчик — госинспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области. Документы подготовят до 30 августа.

Проекты проверит историко-культурная экспертиза. В документах будет карта-план зон охраны памятников. Согласно требованиям, она будет «отражать существующую градостроительную ситуацию».

Фотографии с сайта «соборы.ру»