Шесть миллионов выделили на проекты для церквей в Пронском районе

Пять миллионов 950 тысяч выделили на разработку проектов для реставрации семи церквей в Пронском районе. Все строения — памятники культурного наследия регионального значения.
Согласно документации на сайте госзакупок, проекты подготовят для следующих церквей:
«Церковь Успения», 1782 года постройки в селе Панкино;
«Архангельская церковь», 1816 года в Пронске, на улице Нижне-Архангельская;
«Константиновская церковь», памятник 1712 года в селе Большое село;
«Богородице-Рождественская церковь», 1747 года постройки в селе Воскресенка;
«Воздвиженская церковь», 1818 года в селе Елшино;
«Покровская церковь», 1741 года постройки в селе Береговая Погореловка;
«Никольская церковь», 1765 года в деревне Гниломедово;
Заказчик — госинспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области. Документы подготовят до 30 августа.
Проекты проверит историко-культурная экспертиза. В документах будет карта-план зон охраны памятников. Согласно требованиям, она будет «отражать существующую градостроительную ситуацию».
Фотографии с сайта «соборы.ру»