В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадали шесть мирных жителей
Они получили осколочные ранения рук и ног.
В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадали шесть мирных жителей. Об этом
Украинские войска обстреляли Шебекино. Пять человек получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей, один — левого предплечья.
По слова Гладкова, пострадавшие доставляются в больницу Белгорода.
Кроме того, при детонации боеприпаса погиб замглавы администрации Корочанского района, секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко. Его семье окажут помощь.