В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадали шесть мирных жителей

Они получили осколочные ранения рук и ног.

В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадали шесть мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Гладков в своем Telegram-канале.

Украинские войска обстреляли Шебекино. Пять человек получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей, один — левого предплечья.

По слова Гладкова, пострадавшие доставляются в больницу Белгорода.

Кроме того, при детонации боеприпаса погиб замглавы администрации Корочанского района, секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко. Его семье окажут помощь.