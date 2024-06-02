Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 02
25°
Пнд, 03
25°
Втр, 04
23°
ЦБ USD 90.19 0.4 01/06
ЦБ EUR 97.79 0.66 01/06
Нал. USD 85.00 / 99.00 01/06 16:20
Нал. EUR 93.70 / 115.00 01/06 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
LIVAN X6 Pro, достойный представитель автопрома из Китая
LIVAN приступил к завоеванию российского рынка. Для тех...
31 мая 16:37
1 405
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
6 127
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
17 288
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет портала «ПроДо...
20 мая 15:32
8 369
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Опубликован прогноз погоды на 3 июня в Рязанской области
В регионе будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь и гроза.

Опубликован прогноз погоды на понедельник, 3 июня, в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В регионе будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью составит +12, +17 градусов, днем — +24, +29 градусов.

Ветер ночью будет переменных направлений, 2-7 метров в секунду, днем — юго-западный, 5-9 метров в секунду, местами при грозе прогнозируют порывы 12-17 метров в секунду.

Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.