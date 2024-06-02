Опубликован прогноз погоды на 3 июня в Рязанской области
В регионе будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь и гроза.
Опубликован прогноз погоды на понедельник, 3 июня, в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В регионе будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью составит +12, +17 градусов, днем — +24, +29 градусов.
Ветер ночью будет переменных направлений, 2-7 метров в секунду, днем — юго-западный, 5-9 метров в секунду, местами при грозе прогнозируют порывы 12-17 метров в секунду.
Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.