Появились кадры от первого лица ликвидации аварии в Шиловском районе
Спасателям пришлось распиливать автомобили, чтобы извлечь тела.
В распоряжении РЗН. инфо появились кадры от первого лица ликвидации аварии в Шиловском районе.
После ДТП, которое произошло утром во вторник, 18 июня, «ГАЗель» с рабочими опрокинулась. Спасатели привязывали трос к спецмашине, чтобы перевернуть маршрутку.
Из «ГАЗели» через задние двери доставали тела рабочих. Потом приступили к распиливанию смятой передней двери водителя и вытащили его.
Двери внедорожника также разрезали, чтобы достать труп автомобилиста.
Видео можно посмотреть по ссылке.
Напомним, выжившие в аварии под Шиловом рабочие рассказали РЗН. инфо о первых минутах после ДТП.
Кроме того, водители грузовиков сообщили, как произошло столкновение.