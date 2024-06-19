Появились кадры от первого лица ликвидации аварии в Шиловском районе

Спасателям пришлось распиливать автомобили, чтобы извлечь тела.

В распоряжении РЗН. инфо появились кадры от первого лица ликвидации аварии в Шиловском районе.

После ДТП, которое произошло утром во вторник, 18 июня, «ГАЗель» с рабочими опрокинулась. Спасатели привязывали трос к спецмашине, чтобы перевернуть маршрутку.

Из «ГАЗели» через задние двери доставали тела рабочих. Потом приступили к распиливанию смятой передней двери водителя и вытащили его.

Двери внедорожника также разрезали, чтобы достать труп автомобилиста.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, выжившие в аварии под Шиловом рабочие рассказали РЗН. инфо о первых минутах после ДТП.

Кроме того, водители грузовиков сообщили, как произошло столкновение.