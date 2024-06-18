Водители грузовиков рассказали о столкновении под Шиловом

Авария произошла во вторник, 18 июня.

Водители грузовиков рассказали о столкновении под Шиловом. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Водитель фуры ехал из Жигулевска в Москву. По словам мужчины, его обогнала «ГАЗель» и выехала на встречную полосу. После она ударила «Ленд Ровер», из-за чего кроссовер развернулся и въехал в «МАН». Грузовик после удара столкнулся с фурой.

Как отметил водитель «МАНа», он ехал из Москвы в Пензу. Он вспоминает, что «ГАЗель» пересекла двойную сплошную и врезалась в «Ленд Ровер».

По словам мужчины, он начал уходить вправо и тут «Ленд Ровер» попал под «МАН». Грузовик стал неуправляемым, у него отказало рулевое управление и его повело на встречную полосу.

Водитель повредил колено.

Ранее выжившие в аварии под Шиловом рабочие рассказали РЗН. инфо о первых минутах после ДТП.