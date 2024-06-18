Выжившие в аварии под Шиловом рабочие рассказали о первых минутах после ДТП

Оба пострадавших находятся в Шиловской больнице.

Выжившие в ДТП под Шиловом рабочие рассказали РЗН. инфо о первых минутах после аварии.

Двое мужчин отметили, что работали вахтовым методом в Сызрани. Их перенаправили в Москву. Из Сызрани они выехали в понедельник, 17 июня, в 22:00, на наемной «ГАЗели».

Один из пострадавших Владимир Х. утверждает, что сидел посередине маршрутки и дремал. Он очнулся уже на траве. Мужчина не вставал и ждал пока приедет скорая помощь. Он предполагает, что вылетел из машины.

После ДТП рабочих отвезли в Шиловскую больницу.

У Владимира сломаны два ребра и шейные позвонки.

Он не сообщал родственникам о произошедшем. «Не хочу матери говорить», — сказал мужчина.

По словам другого пострадавшего Анатолия Р., он сидел в самом конце маршрутки. Мужчина помнит, что смотрел видео в телефоне, а в какой-то момент «полетел». «Хорошо, что я пристегнут был», — сказал мужчина.

Анатолий отделался «легким испугом». У него повреждены колени.

По словам мужчины, он первым выбрался из машины. Начал открывать задние двери. На место происшествия прибежали очевидцы и помогали вытаскивать людей.

Как сказал Анатолий, на пассажирском сидении возле водителя ехал еще один вахтер, который лежит сейчас также в больнице на третьем этаже. Он рассказал рабочим, что водитель два раза засыпал. Вахтер просил остановить машину, но водитель утверждал: «Ничего страшного, доедем».