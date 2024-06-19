Малков: В Рязанской области создадут единый центр медицинских исследований

Жители региона смогут получать результаты анализов на Госуслугах.

В Рязанской области создадут единый центр медицинских исследований. Об этом в среду, 19 июня, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

Появление централизованной лаборатории с новым оборудованием призвано повысить качество и доступность анализов.

«Сегодня в каждом медучреждении работает отдельная лаборатория — разное оборудование и качество реагентов. Когда пациент приезжает из района в Рязань, зачастую приходится все пересдавать заново. Единая областная лаборатория улучшит качество обследования и будет доступна для жителей всех районов Рязанской области. Это лучшая практика, реализованная в других регионах», — отметил глава региона.

По его словам, забор материала останется на местах, однако количество точек будет увеличено. Результаты исследований направят лечащему врачу через медицинскую информационную систему. Пациент при желании сможет получить результаты анализов в свой личный кабинет на портале Госуслуг.

«Сейчас в проекте задействованы три медучреждения, в ближайшее время подключим еще шесть. Постепенно переведем все остальные, при этом сохраняя проведение экстренных анализов на местах», — заключил губернатор.