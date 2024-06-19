«Автовзгляд»: Zeekr запретила продавать свои электромобили в России
По данным издания, компания приняла такое решение из-за новых санкций США. Запрет вступает в силу с 30 июня.
«Автовзгляд»: Zeekr запретила продавать свои электромобили в России. Об этом сообщают «Автовзгляд».
По данным издания, компания приняла такое решение из-за новых санкций США. Запрет вступает в силу с 30 июня.
Дочерняя компания премиум автомобилей Geely разослала письма китайским дилерам с требованием прекратить сотрудничество с российскими компаниями.
Фото: медиабанк РИА Новости.