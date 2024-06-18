В Госдуме предложили запретить условное наказание для чиновников за взятки

Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.

В Госдуме предложили запретить условное наказание для чиновников за взятки. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы, его вскоре направят на отзыв в правительство.

Речь идет о случаях, когда взятку получил тот, кто занимает федеральную или региональную госдолжность. Также изменения коснутся глав органов местного самоуправления.

Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.