В Госдуме предложили запретить условное наказание для чиновников за взятки
Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.
В Госдуме предложили запретить условное наказание для чиновников за взятки. Об этом пишет ТАСС.
Соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы, его вскоре направят на отзыв в правительство.
Речь идет о случаях, когда взятку получил тот, кто занимает федеральную или региональную госдолжность. Также изменения коснутся глав органов местного самоуправления.
Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.