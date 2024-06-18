Госдума исключила ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации машин
Уточняется, что это относится как к постановке автомобиля на государственный учет, так и к случаю регистрации, связанному со сменой владельца машины.
Госдума исключила ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации автомобилей. Об этом сообщило ТАСС.
Законопроект принят во втором чтении.
Уточняется, что ситуация относится как к постановке автомобиля на государственный учет, так и к случаю регистрации, связанному со сменой владельца машины.