В Госдуме одобрили законопроект о поправках в налоговой системе РФ

В понедельник, 17 июня, комитет Госдумы по бюджету одобрил прогрессивную шкалу НДФЛ. Согласно документу, налоговая ставка будет увеличиваться в зависимости от уровня годового дохода налогоплательщика.

В Госдуме одобрили законопроект о поправках в налоговой системе РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник, 17 июня, комитет Госдумы по бюджету одобрил прогрессивную шкалу НДФЛ. Согласно документу, налоговая ставка будет увеличиваться в зависимости от уровня годового дохода налогоплательщика.

Кроме этого, в Госдуме одобрили законопроект о повышении налогам на прибыль ряду организаций с 20% до 25%, и увеличение НДПИ для железной руды, удобрений, угля, алмазов и золота.

Ранее Минфин предложил 5-ступенчатую прогрессию по НДФЛ с постепенным увеличением ставки от 13% до 22%.