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В Минфине предложили увеличить НДФЛ до 15% при зарплате от 200 тысяч рублей
Отмечается, что из 64 миллионов работающего населения изменения коснутся только двух миллионов человек.

Министерство финансов РФ передало в правительство рекомендации по изменениям налоговой системы. Информацию опубликовали «Известия».

Минфин предложил установить для физических лиц, получающих доход в год от 2,4 миллиона рублей, ставки НДФЛ от 15 до 22 процентов: для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей — 15 процентов; для доходов от 5 до 20 миллионов рублей — 18 процентов; для доходов от 20 до 50 миллионов рублей — 20 процентов; для доходов более 50 миллионов рублей — 22 процента.

В документе указано, что из 64 миллионов работающещго населения изменения коснутся только двух миллионов человек (3,2 процента). Таким образом, повышение ставки НДФЛ коснется тех, чьи доходы выше 200 тысяч рублей в месяц или 2,4 миллиона рублей в год. Для всех остальных сохранится 13-процентная ставка.

«Предлагаемая прогрессивная шкала не должна касаться подавляющей части населения. Для правительства это стало главным условием», — подчеркнул министр финансов Антон Силуанов.