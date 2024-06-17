На границе Рязанской и Московской областей грузовой поезд сошел с рельсов

Из-за ЧП не смог проехать пассажирский поезд.

На границе Рязанской и Московской областей грузовой поезд сошел с рельсов. Об этом сообщил редакции РЗН. Инфо собственный источник.

Отмечается, что все произошло вблизи станции «Макеево-Московское» Зарайского городского округа.

Из-за ЧП не смог проехать пассажирский поезд.

По данным собеседника, задержек в электропоездах «Рязань 1 — Узуново» не наблюдалось.

Причиной схода стала неисправность — «развалился буксовый подшипник».