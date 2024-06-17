На границе Рязанской и Московской областей грузовой поезд сошел с рельсов
Из-за ЧП не смог проехать пассажирский поезд.
На границе Рязанской и Московской областей грузовой поезд сошел с рельсов. Об этом сообщил редакции РЗН. Инфо собственный источник.
Отмечается, что все произошло вблизи станции «Макеево-Московское» Зарайского городского округа.
Из-за ЧП не смог проехать пассажирский поезд.
По данным собеседника, задержек в электропоездах «Рязань 1 — Узуново» не наблюдалось.
Причиной схода стала неисправность — «развалился буксовый подшипник».