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В зоне СВО под обстрелом погиб выпускник РВВДКУ
Весной 2024 года Артем Чашкин приступил к выполнению боевых задач в зоне СВО. Погиб 12 июня во время минометного обстрела, во время выполнения специальных мероприятий.

В среду, 12 июня, в зоне СВО погиб выпускник РВВДКУ Артем Чашкин. Об этом сообщили в Telegram-канале «Канал специального назначения».

Лейтенант родился в деревне Малые Арабузи Чувашской республики. В 2015 году он поступил в Рязанское гвардейское воздушно-десантное командное училище, но прошел только на среднее профессиональное образование.

Окончив с отличием, по распределению продолжил службу в 102-й ордена Александра Невского базе в Армении.

В 2019 году повторно поступил в РВВДКУ на факультет «Применение подразделений специального назначения». В декабре 2023 года окончил училище с отличием и был назначен на должность командира разведывательной группы.

Весной 2024 года приступил к выполнению боевых задач в зоне СВО. Погиб Чашкин 12 июня во время минометного обстрела.