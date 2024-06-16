Опубликован прогноз погоды на 17 июня в Рязанской области

В регионе будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град.

Опубликован прогноз погоды на понедельник, 17 июня, в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В регионе будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град. Температура воздуха по области ночью составит +15, +20 градусов, днем — +25, +30 градусов.

Ветер будет восточной четверти, 5-10 метров в секунду, при грозе ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

Ранее для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение.