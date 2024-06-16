Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

В ближайший час с сохранением до конца суток 16 июня и в течение суток 17 июня на территории Рязанской области ожидаются дожди, местами сильные, грозы, в отдельных районах с ливнем и градом.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ближайший час с сохранением до конца суток 16 июня и в течение суток 17 июня на территории Рязанской области ожидаются дожди, местами сильные, грозы, в отдельных районах с ливнем и градом.

Также местами прогнозируют шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду.