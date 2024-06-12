URA.RU: отмена торгов на Мосбирже может привести к потере сбережений россиян

Прекращение торгов доллара и евро на Мосбирже может отразиться на курсах валют и привести к полной потере накоплений россиян.

Отмена торгов на Мосбирже может привести к потере сбережений россиян. Об этом изданию URA.RU сообщил экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

По его словам, отмена рыночной конвертируемости рубля может привести к установлению искусственного курса валют.

«Вдруг в какой-то момент объявят курс доллара как был в СССР — 67 копеек. Соответственно, те российские граждане, которые еще сохранили сбережения в долларах, они просто все потеряют», — привело издание слова Нечаева.

Он надеется, что ситуация не приведет к появлению «множественного курса», как было в СССР.

По словам Нечаева, сейчас неизвестна судьба будущего курса доллара и евро.

Ранее стало известно, что Мосбиржа прекратит торги долларом и евро.