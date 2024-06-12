Мосбиржа прекратит торги долларом и евро

Московская биржа с 13 июня не будет проводить торги доллара и евро на валютном рынке из-за попадания в санкционный список США.

Мосбиржа с 13 июня прекратит торги долларом и евро. Об этом сообщило издание «МК» со ссылкой на площадку.

Отмечается, что московская биржа не будет проводить торги доллара и евро на валютном рынке из-за попадания в санкционный список США.

«На фондовом рынке торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Мосбиржа обладает «всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов» и «в условиях новых вызовов» биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам площадки.