Мосбиржа прекратит торги долларом и евро
Московская биржа с 13 июня не будет проводить торги доллара и евро на валютном рынке из-за попадания в санкционный список США.
Мосбиржа с 13 июня прекратит торги долларом и евро. Об этом
Отмечается, что московская биржа не будет проводить торги доллара и евро на валютном рынке из-за попадания в санкционный список США.
«На фондовом рынке торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Мосбиржа обладает «всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов» и «в условиях новых вызовов» биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам площадки.