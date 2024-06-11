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В России разработали механизм для поиска мигрантов-нарушителей
Он позволит находить иностранцев, которые превысили срок пребывания в стране и ограничивать часть их прав.

В России разработали механизм для поиска мигрантов-нарушителей. Систему создало МВД РФ.

В случае выявления иностранцев, которые превысили срок пребывания в стране, их ограничат в правах. В частности это коснется покупки автомобиля, регистрации брака.

Это коснется лиц, которые находятся на территории России более 90 суток и не оформляют документы.