В Крыму пьяный сержант расстрелял бойца из автомата

В Крыму пьяный сержант расстрелял бойца из автомата. Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Отмечается, что мужчина выпил и стал обзванивать военнослужащих суточного наряда для уточнения качества связи и возможных происшествий — один из них не ответил на звонок командира. Недовольный сержант отправился в блиндаж, где в тот момент находился солдат. В укрытии между военнослужащими произошел конфликт, в результате которого командир расстрелял подчиненного из автомата «АК-74».

Пострадавший скончался на месте.

Суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.