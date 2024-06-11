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Спецслужбы РФ установили причастность Украины к теракту в «Крокусе»
По его словам, к организации теракта причастна украинская разведка.

Спецслужбы РФ установили причастность Украины к теракту в «Крокусе». Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, его цитирует ТАСС.

По его словам, к организации теракта причастна украинская разведка.

Напомним, теракт в «Крокусе» произошел в марте 2024 года. Число жертв теракта достигло 144, пострадал 551 человек. Было возбуждено уголовное дело. Всего в качестве обвиняемых по делу о теракте привлечены 20 человек. Подробнее можно прочитать в нашем сюжете.