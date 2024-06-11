Рязаньстат подсчитал средний возраст жителей региона
Согласно исследованию, средний возраст жителей Рязанской области — 43 года.
Рязаньстат подсчитал средний возраст жителей региона. Данные опубликованы в официальной группе Рязаньстата.
Согласно исследованию, средний возраст жителей Рязанской области — 43 года. По возрасту рязанцы занимают третье место в Центральном федеральном округе.
ОТмечается, что в Рязанской области женщин больше, чем мужчин — на тысячу мужчин в регионе приходится 1 200 женщин.
Всего в Рязанской области живет 1,08 миллиона человек.