Рязаньстат подсчитал средний возраст жителей региона

Согласно исследованию, средний возраст жителей Рязанской области — 43 года.

Рязаньстат подсчитал средний возраст жителей региона. Данные опубликованы в официальной группе Рязаньстата.

Согласно исследованию, средний возраст жителей Рязанской области — 43 года. По возрасту рязанцы занимают третье место в Центральном федеральном округе.

ОТмечается, что в Рязанской области женщин больше, чем мужчин — на тысячу мужчин в регионе приходится 1 200 женщин.

Всего в Рязанской области живет 1,08 миллиона человек.