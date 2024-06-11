Рязанские полицейские поймали наркозакладчика-рецидивиста

Возбуждено уголовное дело.

Рязанские полицейские поймали наркозакладчика. Об этом во вторник, 11 июня, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Оперативники остановили на улице 30-летнего жителя Клепиковского района. По информации полицейских, ранее судимый за наркопреступления, кражи и грабеж мужчина в последнее время проживал в областном центре и занимался закладками наркотиков.

Правоохранители выяснили местоположение тайника, откуда он намеревался забрать партию «синтетики» для дальнейшего распространения. На Окском проезде с участием злоумышленника оперативники обнаружили и изъяли упаковку с 33 граммами производного N-метилэфедрона.

Силовики установили места закладок, которые ранее сделал мужчина. На улицах Затинной и Фурманова были изъяты 6 свертков с наркотиками общей массой 6 граммов.

В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Расследование уголовного дела продолжается, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.