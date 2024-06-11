Российские учителя смогут использовать в работе искусственный интеллект

Для этого создаются специальные цифровые помощники.

Российские учителя смогут использовать в работе искусственный интеллект. Об этом рассказал замминистра просвещения РФ Денис Грибов. Его слова передает ТАСС.

«Одновременно в части технического применения ИИ в образовании стоит отметить, что в России стремительно развиваются цифровые проектные решения, которые включают в свой функционал в том числе технологии ИИ. Создаются такие решения как, например, цифровой помощник учителя, который даст возможность учителям применить систему ИИ для автоматизированной проверки домашних заданий школьников и планирования образовательных программ», — сказал он, выступая на II Международном форуме министров образования «Формируя будущее».

Грибов отметил, что этот проект позволит решить задачу в части снижения бюрократической нагрузки на учителей.

По данным Минпросвещения, программы повышения квалификации в сфере искусственного интеллекта прошли уже более 30 тысяч педагогов.