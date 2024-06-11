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На шести улицах Рязани отключили холодную воду
Ее не будет дл 17:00.

На шести улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Во вторник, 11 июня, с 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

  • улица Дружная, дома №№ 13-б (МБДОУ Детский сад № 152), 16 корпус 1 (ГБСУ РО Рязанский геронтологический центр им. П.А.Мальшина);
  • Качевские Дворики, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6;
  • поселок Качево, дома №№ 1-53 нечетная сторона, 6-а, 5-6 четная сторона;
  • поселок Мордасово, дома №№ 1-71 нечетная сторона, 2-76 четная сторона;
  • улица Поселковая, дом № 13;
  • улица Предзаводская, дом № 1-а.

Ранее воду отключили еще на восьми улицах города.