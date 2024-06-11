На рязанских пляжах провели рейды

Отмечается, что сотрудники МКУ «Управление по делам ГОЧС Рязани» ежедневно проводят рейды по необорудованным местам отдыха в прибрежных зонах с начала открытия пляжного сезона.

На рязанских пляжах провели рейды. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Отмечается, что сотрудники МКУ «Управление по делам ГОЧС Рязани» ежедневно проводят рейды по необорудованным местам отдыха в прибрежных зонах с начала открытия пляжного сезона.

Во время рейда специалисты ГОЧС раздавали отдыхающим информационные материалы и проводили разъяснительные беседы о соблюдении правил безопасности при отдыхе на воде. Рязанцам рекомендовали посещать только проверенные, оборудованные места.

Летом рейды по несанкционированным местам купания в областном центре будут проводиться на постоянной основе.