На рязанку возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки полицейскому

По данным следствия, жительница Спасска-Рязанского пыталась дать полицейскому взятку в размере 50 тысяч рублей. Деньги она предложила, чтобы ее не привлекли к ответственности за пьяное вождение.

На рязанку возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, жительница Спасска-Рязанского пыталась дать полицейскому взятку в размере 50 тысяч рублей. Деньги она предложила, чтобы ее не привлекли к ответственности за пьяное вождение.

Полицейский от взятки отказался. На женщину возбудили уголовное дело.

По делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.