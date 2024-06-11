На рязанку возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки полицейскому
По данным следствия, жительница Спасска-Рязанского пыталась дать полицейскому взятку в размере 50 тысяч рублей. Деньги она предложила, чтобы ее не привлекли к ответственности за пьяное вождение.
На рязанку возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, жительница Спасска-Рязанского пыталась дать полицейскому взятку в размере 50 тысяч рублей. Деньги она предложила, чтобы ее не привлекли к ответственности за пьяное вождение.
Полицейский от взятки отказался. На женщину возбудили уголовное дело.
По делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.