«Газета.RU»: крупные китайские автопроизводители могут уйти из России

Отмечается, что в конгресс США внесли законопроект. Джо Байден может получить неограниченные права по наложению санкций на компании из КНР.

Крупные китайские автопроизводители могут уйти из России, но только в официальном статусе. Об этом пишет «Газета.RU» со ссылкой на Telegram-канал «No Limits».

Отмечается, что в конгресс США внесли законопроект. Джо Байден может получить неограниченные права по наложению санкций на компании из КНР.

Китайские автопроизводители рассматривают вариант официального «ухода» из России и «возвращения» вне фирменного брендирования.