Для рязанских медиков проведут благотворительные показы фильмов в Кинолюксе

Для рязанских медработников проведут благотворительные показы фильмов в кинотеатре Кинолюкс.
В России День медицинского работника отмечают 16 июня, в этом году он выпадает на воскресенье. В честьпраздника
Областная организация Профсоюза и Кинолюкс проводят акцию с 10 по 16 июня. Она включает семь сеансов, на которые приглашены почти две тысячи членов Профсоюза.
«Это один из способов выразить благодарность медицинским работникам», — отметила председатель областной организации Наталья Шамбазова, поблагодарив кинотеатр за организацию мероприятия.
Зал, обычно заполненный любителями кино, в эти дни ждёт врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров, представителей иных уважаемых профессий.
«Мы решили сделать доброй ежегодной традицией приглашать медицинских работников в честь их профессионального праздника в кино. Их вклад в эту жизнь неоценим, и это лишь малое, что мы можем сделать в знак благодарности», — поделилась Людмила Зарубина, управляющая кинотеатром Кинолюкс в Барсе.
Отечественное кино, уютная атмосфера и праздничное настроение — именно так, по мнению организаторов, должен отмечаться День медицинского работника.
Подобные показы — уже не первый опыт в организации таких акций. Активный отклик медработников и членов их семей показывает, что этот формат востребован и актуален, а поэтому будет повторяться и далее.