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Опубликован проект новой школы в центре Рязани
Здание появится в районе улицы Свободы и Лыбедского бульвара. Аукцион на разработку проектной документации объявили в среду, 13 марта.

В центре Рязани появится новая школа. Об этом сообщил мэр города Виталий Артемов.

Школа появится в районе улицы Свободы и Лыбедского бульвара. Аукцион на разработку проектной документации объявили в среду, 13 марта.

«За основу проекта будет взята концепция „Зеленая школа“, разработанная рязанскими архитекторами Светланой Васильевой и Андреем Кисиным, занявшая призовое место на архитектурном конкурсе BUILD SCHOOL PROJECT 2023», — отметил Артемов.

По словам мэра города, для размещения предусмотрен участок общей площадью 1,36 гектара. Перед строительством там пройдут археологические изыскания на предмет изучения исторического культурного слоя.

Согласно условиям контракта, проектная документация должна быть подготовлена до конца 2024 года, сказал Артемов.