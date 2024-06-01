Ветеранам СВО с 1 июня начнут выдавать машины с ручным управлением

С 1 июня ветеранам специальной военной операции, лишившимся ног и не имеющим возможности пройти протезирование, начнут выдавать автомобили с ручным управлением.

С 1 июня ветеранам специальной военной операции, лишившимся ног и не имеющим возможности пройти протезирование, начнут выдавать автомобили с ручным управлением.

Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным доложила председатель госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева, сообщает РИА Новости.

Цивилева напомнила, что предыдущий диалог с Путиным у нее произошел 2 апреля, где она выступила с инициативой предоставлять ветеранам спецоперации автомобили с ручным управлением «для ребят, которых уже невозможно отпротезировать, с двойной ампутацией нижних конечностей, и ребят, прикованных к инвалидному креслу».

«И настолько все быстро: нас поддержала Государственная дума, уже 6 мая были внесены поправки в федеральный закон, а 29 мая уже издан указ, и этот закон вступил в силу. И мы уже 1 июня начинаем выдавать автомобили нашим героям», — прокомментировала Цивилева.

Она добавила, что уже сейчас началось обеспечение ветеранов высокофункциональными протезами благодаря доплате к сертификатам.

Путин 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда «Защитники Отечества», а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. В конце мая Цивилева рассказывала журналистам, что фонд за год своего существования помог трудоустроить 3 тысячи ветеранов СВО.