Bloomberg: богатые россияне начали возвращать свои активы в РФ из-за угрозы конфискации

При этом отмечается, что некоторые из предпринимателей пытаются сохранить деньги на Западе.

Богатые россияне начали возвращать свои активы в страну из-за угрозы конфискации. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на двух российских миллиардеров, попавших под санкции.

Уточняется, что некоторые из состоятельных граждан пытаются сохранить деньги на Западе, однако найти новые способы становится сложнее, так как «проверенные схемы» перестают работать. Например, Кипр и Швейцария больше не предоставляют услуги по управлению семейными трастами, если их основателями или бенефициарами являются граждане России.

Другие бизнесмены пытаются перевести активы в дружественные страны (например, в ОАЭ) или возвращают их в Россию. По информации агентства, большая часть миллиардеров, оказавшихся под санкциями, решила вернуть свои активы на родину.

Два российских миллиардера рассказали на условиях анонимности, что им приходится вести бизнес исключительно в России.