В выходные в Рязанскую область придет небольшое потепление

Потепление ждет рязанцев в пятницу, 10 мая.

В выходные в Рязанскую область придет небольшое потепление. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Потепление ждет рязанцев в пятницу, 10 мая. В этот день температура воздуха поднимется до +10 градусов. В субботу, 11 мая, станет еще теплее. Воздух прогреется до +12 градусов. Такая же погода сохранится в воскресенье, 12 мая. Максимальная температура воздуха составит +10 градусов.

Однако в начале следующей недели в Рязанской области снова похолодает.