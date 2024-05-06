В Рязанском районе пропала 88-летняя Нина Юшина
Отмечается, что пенсионерка вышла из дома в понедельник, 6 мая, и не вернулась.
В Рязанском районе пропала 88-летняя Нина Юшина (Лысова). Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».
Отмечается, что пенсионерка вышла из дома в понедельник, 6 мая, и не вернулась.
Приметы: рост 162 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие.
Одежда: черно-белый кардиган, черные штаны, тапки или сапоги, платок.
С собой у женщины была черная трость.
Инфорг: Ольга
Позже волонтеры сообщили, что поиски женщины завершены.