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На Рязань 7 мая может «обрушиться» месячная норма осадков
Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На Рязань во вторник, 7 мая, может «обрушиться» месячная норма осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 7 мая с запада прорвется североатлантический вихрь «Гулла». «Траектория центра этого мощного вихря проляжет в 150-200 км южнее Москвы, и днем барическая „воронка“ выйдет на Рязань, где за сутки обрушит на город практически месячную норму осадков — 35 мм, а значит, возможен повтор суточного рекорда небесной влаги для всего мая, зафиксированного здесь в 2005 году», — отметил синоптик.