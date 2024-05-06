ГК «Зеленый сад» начала продажи квартир в ЖК «Окская стрелка»

В понедельник, 6 мая, ГК «Зеленый сад» начала продажи квартир в ЖК «Окская стрелка». Комплекс строится в Борках.

Среди преимуществ ЖК отмечаются лес, благоустроенный пляж и близость к реке.

«"Окская стрелка» — идеальный вариант для тех, кто хочет жить в районе с особым природным микроклиматом. Выйдя из подъезда, вы практически попадёте в экопарк, где раздается пение птиц и где можно покормить милых бельчат. Но и до центра города отсюда рукой подать — спроектированная дорожная сеть обеспечит доступ к Северной окружной, Муромскому шоссе, трассе М-5″, — отметили в группе компаний.

«Зеленый сад» предлагает модные и удобные планировки квартир нового ЖК, зоны отдыха, рассчитанные на жильцов всех возрастов. Дети смогут поиграть на площадке с травмобезопасным покрытием, искупаться в пляжной зоне со специально созданным пологим спуском, а зимой — кататься с горки на лыжах и ватрушках.