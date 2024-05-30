В Рязани пропал 34-летний Евгений Голованов

Местонахождение мужчины неизвестно с 25 мая.

В Рязани пропал 34-летний Евгений Голованов. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Местонахождение мужчины неизвестно с 25 мая.

Приметы: рост 183 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза.

Рязанец был одет в белую футболку, синие спортивные штаны, темно-зеленые кроссовки.

Тех, кто что-то знает о местонахождении Евгения Голованова, просят сообщать по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.