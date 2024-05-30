Умерла Анастасия Заворотнюк

Звезде «Моей прекрасной няни» было 53 года.

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Об этом сообщили «Известия».

Информацию подтвердили в соцсетях актрисы. «Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку», — написано в некрологе.

Заворотнюк было 53 года. На протяжении многих лет актриса боролась с раком.

Известной Заворотнюк стала после выхода сериала «Моя прекрасная няня» в 2004 году. Всего на счету актрисы несколько десятков фильмов.