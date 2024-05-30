Рязанские депутаты внесли изменения в генплан и правила землепользования и застройки города

В четверг, 30 мая, на заседании гордумы депутаты единогласно внесли изменения в генплан и правила землепользования и застройки города.

В четверг, 30 мая, на заседании гордумы депутаты единогласно внесли изменения в генплан и правила землепользования и застройки города.

ак отметили на заседании, земельный участок в районе дома № 80 по улице Пронской переведен с зоны озеленения специального назначения на зону прочих обслуживающих и деловых объектов (административные деловые объекты, объекты культуры и искусства и пр.). В отношении этой же территории внесены изменения в Правила землепользования и застройки. Позже там проведут реконструкцию здания бывшей школы № 27 и разместят в нем ТОС поселка Никуличи.

Также в правила землепользования и застройки внесли правки в отношении земельного участка в районе домов №№ 52 В и 52Б по улице Прижелезнодорожной. Он переведен с зоны озеленения специального назначения на зону предприятий и коммунально-складских организаций. В дальнейшем там планирует расширить свое производство «Точинвест».

Кроме того, депутаты утвердили изменения в правила благоустройства города. Теперь будут установлены требования к размещению на территории Рязани антенных мачт и башен, предназначенных для средств связи, временных сооружений или временных конструкций, предназначенных для организации стоянки велосипедов, средств индивидуальной мобильности, разного спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разрешения на строительство, а также велосипедов, средств индивидуальной мобильности, роликов, самокатов и иного спортивного инвентаря. Решение разработано для приведения в соответствие с действующим законодательством.

Напомним, в Рязани планировали запретить стоянку велосипедов и самокатов на тротуаре.