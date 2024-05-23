В Рязани запретят стоянку велосипедов и самокатов на тротуаре

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

В Рязани внесут изменения в правила благоустройства города. Об этом сообщили в четверг, 23 мая, на комитете по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры.

Велосипеды, различный спортивный инвентарь, средства индивидуальной мобильности, ролики и самокаты хотят запретить размещать в радиусе 15 метров от зданий органов публичной власти, на пешеходных улицах, перекрестках. Также они не должны препятствовать движению пешеходов и транспорту.

Проект разработан для соответствия с действующим законодательством.

Кроме того, предложили запретить установку антенных опор на расстоянии минимум 50 метров от жилых домов и зданий соцсферы.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.