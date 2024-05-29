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Путин подписал указ о двух пенсиях для семей погибших на СВО
В среду, 29 мая, Владимир Путин подписал указ, согласно которому семьи погибших участников спецоперации смогут получать сразу две пенсии при соблюдении двух условий.

Путин подписал указ о двух пенсиях для семей погибших на СВО. Об этом сообщает сайт официальной правовой информации.

В среду, 29 мая, Владимир Путин подписал указ, согласно которому семьи погибших участников спецоперации смогут получать сразу две пенсии при соблюдении двух условий.

Теперь супруги погибших на СВО смогут получать пенсию по потере кормильца при условии, что они не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми в возрасте младше 23 лет. Также на пенсию имеют право дети погибших военных.

Законопроект вступит в силу в начале 2025 года.