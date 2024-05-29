Бастрыкин взял на контроль ситуацию с обрушением балкона в Рязанской области

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 26 мая.

Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с обрушением балкона в Рязанской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

В связи с падением балконной плиты в многоквартирном доме в Касимове возбуждено уголовное дело. Женщину с травмами госпитализировали.

Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 26 мая. Позже касимовцы рассказали редакции РЗН. Инфо об аварийном состоянии дома, где обрушился балкон.