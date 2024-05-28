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В рязанской больнице жителю Брянской области пересадили донорский сосуд
Операцию провели врачи ОКБ.

В рязанской ОКБ жителю Брянской области пересадили донорский сосуд. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Осложнение у брянчанина возникло после операции на сосудах. Три года назад ему провели аорто-бедренное шунтирование — операцию, во время которой собственные сосуды заменили искусственным имплантом. Процедуру провели для восстановления кровотока нижних конечностей.

Весной 2024 года мужчина обратил внимание, что на месте сосудов появилась язва.

«У пациента случилось инфицирование пересаженного сосуда. Это редкое осложнение. Оно возникает лишь в 3-5% случаев и грозит центральным кровотечением, от которого пациент может скончаться. У специалистов всего мира пока нет единого решения, какой план лечения оптимален для такой патологии», — рассказал сосудистый хирург ОКБ Вячеслав Карпов.

Пациента передали рязанским специалистам. Выяснилось, что здоровью мужчины угрожает не только сосудистая патология, но и сопутствующие заболевания легкого, сердца и грыжа в брюшной полости. Врачи провели обследование, чтобы разработать план лечения.

«Операцию делали одновременно: одна хирургическая бригада работала над устранением грыжи, другая готовила имплант к пересадке, а сосудистые хирурги извлекли инфицированный синтетический протез. Далее донорский сосуд установил вместо старого», — отметили в публикации.

Через десять дней у пациента выявили сужение сосудов сердца «Чтобы спасти его жизнь уже после операции, в ОКБ провели стентирование — через маленькие проколы установили каркасы, которые не дают сосудам сужаться», — отметили в публикации.

Уточняется, что мужчину выписали из больницы, его будут наблюдать брянские врачи.