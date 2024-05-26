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Часть россиян получит в июне двойную пенсию
Прибавка будет назначена с даты рождения, но выплаты поступят лишь со следующего месяца. Процесс произойдет автоматически, дополнительных заявлений не потребуется.

С 1 июня часть россиян получит двойную пенсию. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По словам издания, повышенную пенсию получат россияне, которым в мае исполнилось 80 лет.

«Размер доплаты составляет сто процентов фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей», — сказано в публикации.

Отмечается, что прибавку назначат с даты рождения, однако выплаты поступят в следующем месяце. Процесс произойдет автоматически, поэтому дополнительные заявления оформлять не нужно.

Как указано в статье, на надбавку могут рассчитывать получатели страховой пенсии по старости. Повышение не распространится на тех, кому выплачивают страховую пенсию по инвалидности или по потере кормильца. Инвалиды первой группы после 80 лет тоже не получат удвоенную пенсию.