В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для женщин

Как отметил депутат, женщины выполняют большинство домашних дел, а также ухаживают за детьми, тратя на это около шести часов в день.

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для женщин на два часа с сохранением среднем зарплаты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-спикер ГД Бориса Чернышова.

По его словам, данное предложение должно стать обязательным для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих.

Для частных компаний — в рекомендательном порядке.

Как отметил депутат, женщины выполняют большинство домашних дел, а также ухаживают за детьми, тратя на это около шести часов в день.

Принятие законопроекта позволит россиянкам полноценнее отдыхать, а также качественно проводить время с семьей.